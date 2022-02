Rolls-Royce Cullinan im Eis-Look

Nichts wirkt so eisig wie ein zugefrorener See. Nun entwirft Rolls-Royce für den Cullinan einen kühlen Look namens "Frozen Lake". Die Serie umfasst nur 14 Exemplare des SUV-Modells, das nach einem Diamanten benannt ist.



Für diese exklusive Kreation ließ sich das Rolls-Royce Bespoke Team aus Designern, Ingenieuren und Handwerksspezialisten von winterlichen Seenlandschaften inspirieren - von Sibirien bis zu den Schweizer Alpen, von Karelien bis zu den Karpaten. Das Bespoke Team entwickelte zwei neue Außenlackierungen: "Crystal over Midnight Sapphire" und "Blue Crystal over Arctic White". Beide sollen die Schärfe, die Klarheit, die Reflexionen und die Kontraste der eisigen Oberflächen der Seen einfangen.



Beleuchtete Einstiegsleisten mit der Gravur Frozen Lakes begrüßen Fahrer und Passagiere. Der Innenraum ist in Arktisweiß oder Marineblau mit türkisfarbenen Akzenten ausgeführt. Für die Flächen und Picknicktische wurde eigens ein Holzfurnier entwickelt, das die Muster von gebrochenem Eis nachahmt, wie es typischerweise in Permafrostregionen zu sehen ist. Lange Stränge aus "gefrorenem Wasser" werden zart von Hand gezeichnet und im Anschluss unter einer Klarlackschicht versiegelt.



Der Prozess, der jeweils bis zu zwei Wochen dauert, wird mit verschiedenen Farben wiederholt, um einen dreidimensionalen Effekt zu erzielen. Jedes Fahrzeug hat fünf separate Elemente mit diesem einzigartigen Finish. Sie werden alle in strenger Reihenfolge vom selben hauseigenen Künstler erstellt, um absolute Konsistenz und Kontinuität zu gewährleisten.



Die Fahrzeuge verfügen auch über eine neue Interpretation des charakteristischen Starlight-Dachhimmels. Die Cracked Ice Ausführung in Türkis mit illuminierten Sternschnuppen wird vollständig von Hand gefertigt - eine Aufgabe, die mindestens 18 Stunden in Anspruch nimmt.

