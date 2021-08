Rimac Nevera: Rekord mit E-Power

Die Bedingungen waren nicht 100-prozentig ideal für den Rekordversuch des Rimac Nevera. Auf dem Drag Strip des Famoso Raceway herrschte eine Lufttemperatur von 37 Grad und eine Streckentemperatur von 65 Grad. Trotzdem schaffte der 1.914 PS starke Allrad-Stromer mit seinen vier E-Motoren einen neuen Rekord.



Schon im Juni hatte der Nevera den inoffiziellen Weltrekord für das am schnellsten beschleunigende Serienauto aufgestellt, jetzt wurde er mit den Offiziellen des Famoso Raceway und den Experten von DragTimes wiederholt.



Der Wagen war wie jeder Nevera mit Michelin Pilot Sport 4S Standardreifen ausgestattet. Die Viertelmeile (402 Meter) schaffte er in exakt 8,582 Sekunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 269,6 km/h.



Neveras bisheriger inoffizieller Weltrekord auf der Viertelmeile für ein Serienfahrzeug wurde Anfang des Jahres bei Tests in Kroatien auf einer unpräparierten Landebahn mit 8,62 Sekunden aufgestellt. "Rimac hat nun seinen eigenen Rekord überboten und Zeiten erzielt, die von Dritten unabhängig verifiziert werden können - mit einer Menge Leistung, die noch durch Over-the-Air-Software-Updates freigesetzt werden kann", so der Hersteller.

