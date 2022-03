Richtige Reifen für die Reichweite

Bei der Elektromobilität spielt Reichweite eine große Rolle. Laut einer Allensbach-Studie empfinden fast zwei Drittel der Befragten die Reichweite von E-Autos als zu gering. Der richtige Reifen kann zu einigen Extra-Kilometern führen. Hersteller Michelin präsentiert nun spezifische E-Reifen.



"Der Trend beim Pkw-Kauf geht deutlich Richtung E", sagt Mark Perbaums, Vertriebschef Erstausrüstung bei Michelin. Für 2030 rechne man bei den Neuzulassungen bei mehr als einem Drittel mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen. Beim Kauf eines neuen E-Autos sollte jedoch nicht nur auf die Kapazität der Batterie geachtet werden. Spezielle Reifen für E-Antriebe könnten einen wichtigen Beitrag für eine höhere Reichweite leisten. Gerade bei langen Fahrten, etwa in den Urlaub, bringe dies mehr Komfort.



Der e.Primacy zum Beispiel kann laut Hersteller durch seinen geringeren Rollwiderstand die Energieeffizienz eines Elektrofahrzeugs verbessern und dadurch die Reichweite um bis zu sieben Prozent erhöhen. Konkret hieße das: Mit diesem Reifen könnte ein E-Auto mit einer angegebenen Reichweite von 450 Kilometern seinen Radius auf rund 480 Kilometer erweitern. So käme das Fahrzeug - abhängig von der Fahrweise - mit nur einem Ladestopp von Paris nach Hamburg (915 Kilometer).



Wer gerne etwas flotter unterwegs ist, kann mit dem Pilot Sport EV der Marke Michelin auf einen Reifen zurückgreifen, der speziell auf das Handling und die Reichweiten-Anforderungen von Sportwagen mit Elektroantrieb abgestimmt wurde.



E-Auto-Fahrer legen traditionell besonderen Wert auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Das bestätigt auch eine Michelin-Studie, nach der fast der Hälfe der Befragten die Nachhaltigkeit als eine wichtige Eigenschaft beim Kauf von Reifen wichtig ist.



Michelin sieht sich als Hersteller in der Verantwortung einer nachhaltigen Reifenproduktion: Ab 2024 will das Unternehmen recyceltes Plastik in Reifen einsetzen. Mit dem Hightech-Recyclingverfahren können in einem Reifen bis zu 143 Joghurtbecher und rund 12,5 PET-Flaschen verarbeiten werden.

