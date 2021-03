  Rennfahrer Ekström testet CUV von Cupra

Mattias Ekström hat den Cupra Formentor mitentwickelt. Drei Wochen geht es nun für den Rennfahrer im 228 kW/310 PS starken CUV durch Schweden und in den hohen Norden Finnlands. Minusgrade. Vereiste Straßen und beeindruckende Naturschauspiele. Spannende Challenges liegen vor Ekström. Die Erwartungen sind groß: "Wer mich kennt, weiß, dass ich keine Herausforderung scheue und gleichzeitig immer Spaß haben möchte", sagt Ekström. "Mein Arctic Adventure mit Cupra ist die perfekte Kombination aus beidem."



Bevor es auf die Reise geht, steht in Avesta eine "Sonderprüfung" auf dem Programm. Mutter Agneta und Vater Bengt möchten schließlich den Dienstwagen von Sohn Mattias auf Herz und Nieren ausprobieren. Und was bietet sich da besser an als eine Fahrt auf dem zugefrorenen See, auf dem Mattias im zarten Alter von 13 Jahren die ersten Fahrversuche gemacht hat? Damals wie heute ist Ekström davon überzeugt, dass man kein getuntes Auto braucht, um auf einem Eissee Spaß zu haben. Der Cupra Formentor sei der Beweis.



Papa Bengt lässt das allradgetriebene Crossover aus SUV und Coupe gekonnt über den See gleiten. Er weiß, wie es geht. 1990 war er Dritter in der Rallycross-Europameisterschaft. Das Rennfahrer-Gen kommt zum Vorschein. Alles sieht spielerisch leicht und locker aus mit dem Formentor. Daran hat auch Mattias Anteil. Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen hat er dazu beigetragen, dass Erkenntnisse aus dem Rennsport in die Produktion der Serienfahrzeuge von Cupra fließen - so auch in der letzten Entwicklungsphase des Formentor.