Renault zeigt den Campervan Trafic SpaceNomad

Auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf vom 28. August bis zum 5. September 2021 präsentiert Renault den neuen Trafic SpaceNomad als einen komfortablen Campervan. Ab Anfang 2022 wird der Franzose auch in Deutschland verfügbar sein.



Das Campingmobil mit Aufstelldach ist in zwei Längen, als Vier- und Fünfsitzer sowie mit einer großen Auswahl an Motoren von 110 bis 170 PS erhältlich. Die Einrichtung des Trafic SpaceNomad umfasst neben einer Küchenzeile und zwei Betten auch eine Außendusche, so der Hersteller.



Renault trägt mit dem Trafic SpaceNomad dem anhaltenden Boom bei Camping- und Reisemobilen Rechnung. Das vom französischen Wohnmobilhersteller Pilote konzipierte Fahrzeug wird im Renault Werk Sandouville hergestellt.



Der in den Längenvarianten L1 (5,0 Meter) und L2 (5,4 Meter) angebotene Campervan soll mit einer üppigen Ausstattung auf vergleichsweise kompakter Fläche punkten. Hierzu zählt ein großer Zweiflammenkocher mit Piezo-Zündung, kombiniert mit einer Spüle mit integriertem Wasserhahn. Hinzu kommen ein 49-Liter-Kühlschrank und ein freistehender Tisch für den Innen- oder Außenbereich. Wird dieser nicht benötigt, lässt er sich im Kofferraum verstauen.



Die Einrichtung vervollständigen zwei Betten, die Platz für vier Erwachsene bieten. So lässt sich die Rücksitzbank mit wenigen Handgriffen in eine Schlafgelegenheit von 130 x 185 Zentimetern umwandeln. Ein weiteres Bett von 120 x 200 Zentimetern findet sich unterhalb des Aufstelldachs. Zur Unabhängigkeit unterwegs trägt eine Außendusche bei.



An Bord ist optional das Multimediasystem Easy Link mit integrierter Navigation und Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto.



Für den Fond stehen im Trafic SpaceNomad zwei Ausstattungsvarianten zur Wahl: Die L1 Versionen kommen mit fester Zweiersitzbank, die L2 Versionen bieten eine verschiebbare Dreisitzbank. Zur Ausstattung zählen außerdem eine Markise im Format 220 x 235 Zentimetern sowie eine stromsparende und lichtstarke LED-Beleuchtung aus insgesamt zwölf Leuchteinheiten. Darüber hinaus gibt es eine 2.000-Watt Ölheizung für kalte Nächte in der Natur.

