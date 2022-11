Renault und Google intensivieren strategische Zusammenarbeit

Die Renault Group und Google bauen ihre Kooperation weiter aus.

Ziel ist, die digitale Architektur für das "Software Defined Vehicle" (SDV) zu entwickeln.

Beide Partner werden speziell drauf abgestimmte Softwarekomponenten konzipieren und Synergien im Zusammenhang mit der "Move to Cloud"-Strategie des Konzerns schaffen.



Dazu weitet die Renault Group ihre Nutzung der Google Cloud-Technologie für das SDV aus, um die Datenerfassung und -analyse sowie die Softwareentwicklung für das Fahrzeug sicher und geschützt zu gestalten. Zu den ersten Einsatzbereichen gehören: Vorausschauende Wartung und bei Bedarf zeitnahe Fehlererkennung und -behebung, ein personalisiertes Erlebnis an Bord des Fahrzeugs (In-Car-Dienste), das sich an das Fahrverhalten und etwa häufig genutzte Ziele wie Ladestationen anpasst sowie Versicherungsmodelle auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung und des Fahrverhaltens.



Die bereits 2018 eingeleitete Zusammenarbeit beim Cloud Computing soll jetzt mit der Schaffung eines Digitalen Zwillings (Digital Twin) beschleunigt werden: bei dem virtuellen Fahrzeug-Doppelgänger kommen modernste Erkenntnisse der Künstlichen Intelligenz (KI) zum Einsatz, um eine einfachere Integration neuer Dienste in das Fahrzeug zu ermöglichen sowie neue Onboard- (In-Car Services) und Offboard-Anwendungen auf den Markt zu bringen.



Mit einer Milliarde Datensätzen, die täglich an allen Produktionsstandorten erfasst werden, vernetzten Produktionslinien und Lieferkettendaten, die in der Cloud gehostet und analysiert werden, hat die Renault Group nach mehr als vier Jahren Partnerschaft im Bereich Cloud Computing die Digitalisierung im Unternehmen umfassend implementiert.



"Die Komplexität der elektronischen Architektur von Fahrzeugen nimmt exponentiell zu, bedingt durch die Vielfalt der von den Kunden erwarteten Funktionen und Dienste", so Luca de Meo, CEO Renault Group. "Ausgestattet mit einer gemeinsamen IT-Plattform, kontinuierlichen Over-the-Air-Updates und einem optimierten Zugang zu Fahrzeugdaten wird der in Partnerschaft mit Google entwickelte SDV-Ansatz unsere Fahrzeuge so mitgestalten, dass sie künftige Kundenbedürfnisse erfüllen.".Dies werde die Wertstabilität der Fahrzeuge und die Kundenbindung erhöhen, zwei wichtige Faktoren für Rentabilität, und Renault bei der Einführung neuer Dienstleistungen unterstützen.

