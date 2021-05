Renault: So funktioniert das neue Abo-Modell

Renault-Kunden können ab sofort ihr Wunschmodell abonnieren. Möglich macht das eine Kooperation mit dem Abo-Anbieter ViveLaCar. Die Abo-Möglichkeit auf der Plattform abo.renault.de erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Renault-Händlernetz und der Renault-Bank.



Mit dem Abo können Kunden das Wunschmodell für eine monatliche All-inclusive-Rate (außer Tanken/Laden) nutzen. Die Abo-Raten unterscheiden sich je nach Modell und Kilometerpaket. Die Buchung erfolgt digital. Die Raten umfassen alle fixen Kosten für Versicherung und Steuer, saisongerechte Bereifung sowie Wartung und Verschleiß.



Gleichzeitig sind die persönliche Beratung und der Service beim Renault-Händler fester Bestandteil des Konzepts. Geplant ist eine große Auswahl an sofort verfügbaren Fahrzeugen, wie zum Beispiel Vorführwagen, Tageszulassungen oder Neuwagen, die seit Erstzulassung maximal zwölf Monate alt sind und eine maximale Laufleistung von 20.000 Kilometern aufweisen. Neben sofort verfügbaren Pkw stehen auch leichte Nutzfahrzeuge zur Verfügung.



Sechs verschiedene Kilometerpakete von 200 bis 2.500 Kilometer stehen zur Auswahl. Die monatliche Abo-Rate unterscheidet sich nach Modell und Kilometerpaket. Sie kann monatlich kostenlos gewechselt und an den konkreten Bedarf der Kunden angepasst werden - wer weniger fährt, zahlt weniger. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Abonnenten können ihren Vertrag jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

