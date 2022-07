Renault-Projekt: Vom Verbrenner- zum E-Transporter

Renault und das französische Unternehmen Phoenix Mobility wollen gemeinsam einen Nachrüstsatz entwickeln, der den Umbau eines Nutzfahrzeugs mit Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb möglich macht.



In der ersten Phase der Partnerschaft sollen noch vor Ende 2023 ein erster Bausatz für den Renault Master auf den Markt gebracht und rund 1.000 dieser Pakete vermarktet und installiert werden. "Geschäftskunden sollen dabei die Vorteile des Nachrüstkonzepts wie elektrischen Fahrkomfort, Umweltfreundlichkeit und auch wirtschaftliche Vorteile kennenlernen", so der Hersteller. Außerdem soll die innovative Lösung auf andere Modelle ausgedehnt werden.



Die Renault Group greift bei der Produktion der Bausätze auf das industrielle Know-how der Re-Factory in Flins zurück, einem auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Standort. Den kommerziellen Betrieb beaufsichtigt Phoenix Mobility. "Das Unternehmen verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen auf dem B2B-Nachrüstmarkt", heißt es aus Paris.

