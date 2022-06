Renault präsentiert neues Soundkonzept

Der französische Automobilhersteller Renault präsentiert auf der Technologiekonferenz VivaTech in Paris ein neues Soundkonzept für seine künftigen Elektrofahrzeuge. Der hierfür beauftragte französische Komponist, Musiker und Soundingenieur Jean-Michel Jarre gestaltete neben der Begrüßungssequenz beim Betreten des Autos das gesamte Audiosystem. So wenige Komponenten wie möglich sollen für maximale Klangqualität im Innenraum sorgen.



Ein Beispiel dafür ist das neue Concept Car Scenic Vision, das ganz nach der Devise "Less is more" mit weniger Lautsprechern auskommt, die jedoch dank intelligenter Anordnung eindrucksvolle Klangwelten erzeugen. Zentrale Elemente des Audiosystems sind Mittelton-Lautsprecher in jeder Tür und sogenannte "Sound-Bubbles" in jeder Kopfstütze. Die Fahrgäste kommen so in den Genuss eines intensiven und hochwertigen Akustikerlebnisses, das auf jeden einzelnen Fahrgast abgestimmt ist.



"Automobile sind großartige Räume, in denen sich Synergien zwischen Technik und Umwelt schaffen lassen. Renault ist ein Autohersteller im schnellen Wandel und ich möchte all meine Fähigkeiten als Toningenieur in diese Welt einbringen", betont Jean-Michel Jarre, der auch die Einführung von "Sonic Road" künstlerisch begleiten wird.



Dieser patentierte Renault Service wird Fahrern und Passagieren den idealen Soundtrack für unterwegs liefern, der sowohl ihre musikalischen Vorlieben als auch weitere Daten berücksichtigt. Hierzu zählen Orte, Landschaften, Wetter und sogar die Tageszeit. Als Forscher und Musiker hat Jean-Michel Jarre eine Methode entwickelt, um die vom Fahrzeug erkannten Kontextdaten mit Audioinhalten wie Musik, Podcasts und Nachrichten zu verknüpfen. So entsteht eine völlig neue sensorische Erfahrung für alle Fahrzeuginsassen.

