Renault nennt Preise für Express und Kangoo

Jetzt sind die Preise raus: Der neue Renault Express kommt in Deutschland ab 14.190 Euro netto auf den Markt. Und die neue Modellgeneration des Kangoo Rapid ist zum Einstiegspreis von 17.350 Euro netto erhältlich.



Der Express ist nach dem Auslaufen des Dacia Dokker das Basismodell des Renault-Konzerns für die Kompakttransporter-Klasse. Er wendet sich speziell "an die Betreiber kleiner Flotten und junge Unternehmen auf der Suche nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis", so die Franzosen.



Eine Etage drüber ist der neue Kangoo Rapid angesiedelt. Er hat als Highlight zum Marktstart die extrabreite seitliche Ladeöffnung namens "Open Sesame by Renault" ohne konventionelle B-Säule serienmäßig installiert.

