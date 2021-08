Renault: Liefervertrag für "grünes" Lithium

Abbau und Aufbereitung der Zutaten für E-Auto-Akkus sind mitentscheidend für die Energiebilanz und die Umweltbelastung bei der Fahrzeugproduktion. Deshalb hat die Renault Group jetzt mit dem deutsch-australischen Unternehmen Vulcan Energy einen Vertrag zur Lithium-Lieferung geschlossen. Damit kann der CO2-Ausstoß bei der Batterie-Produktion signifikant verringert werden.



Jährlich 6.000 bis 17.000 Tonnen umweltverträglich und emissionsfrei gefördertes Lithium in Batteriequalität soll Vulcan Energy liefern - und zwar aus geothermischen Sole-Lagerstätten in Deutschland. Die Vertragslaufzeit beträgt zunächst fünf Jahre.



Die Renault Group will bis 2050 weltweit kohlenstoffneutral agieren und schon bis 2025 "den grünsten Mix auf dem europäischen Automobilmarkt erreichen" - und zwar mit einem Anteil von über 65 Prozent Elektrofahrzeugen und elektrifizierten Fahrzeugen am Gesamtabsatz. Ab 2030 sollen 90 Prozent der verkauften Fahrzeuge rein batterieelektrisch unterwegs sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1