Renault Kangoo: Schick und nützlich

SUV sind aktuell absolut angesagt. Aber es gibt gerade in Familien und bei Freizeitsportlern eine Fülle von Logistik- und Transportaufgaben, die mit den höhergelegten Trend-Gefährten einfach nicht gelöst werden können. In diesem Fall muss ein Familien-Van ran. So wie der neue Renault Kangoo, der die vielfältigen Fähigkeiten seiner Vorgänger aufgreift, übertrifft und auch bei Vernetzung, Assistenzsystemen und Sicherheit neue Maßstäbe setzen soll.



Das Thema Kangoo ist für Renault eine echte Erfolgsgeschichte: Mehr als vier Millionen Exemplare wurden seit dem Start der Modellreihe im Jahr 1997 verkauft. Jetzt tritt also Generation Nummer drei an. Sie signalisiert schon mit ihrem modernen und schicken Auftritt, dass sie zwar unverkennbar das Erbe der Vorgänger fortführt, aber auch ein neues Kapitel in der Modellhistorie aufschlägt. Dabei behält sie laut Hersteller "modelltypische Stärken wie die hohe Innenraumvariabilität und das exzellente Platzangebot bei".



Renault macht mit dem neuen Kangoo ein rundes Angebot: Die dritte Generation ist schicker und moderner denn je, dazu kommen beispielhafte Variabilität und ein außergewöhnlich hoher Nutzwert.



In Zahlen: Der neue Kombi-Van ist 4,49 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,84 Meter hoch. Mit voller Bestuhlung fasst sein Kofferraum 519, in der Konfiguration als Zweisitzer satte 2.031 Liter - das erleichtert den Großeinkauf und die Urlaubsplanung.



Zum Start gibt es den neuen Kangoo mit zwei 1,4-Liter-Benzinern mit 100 und 130 PS und mit einem 95 PS leistenden Diesel. Die Zuladung beträgt 478 (Benziner) und 417 Kilo (Diesel), die Anhängelast liegt zwischen 750 und 1.500 Kilo: Das neue Vielzweck-Mobil kann also ganz schön was wegschleppen.



Zu haben ist der Familien-Van zum Start in Deutschland einmal in der Launch-Ausstattung namens Edition One TCe 100 zum Einstiegspreis von 23.800 Euro. Mit an Bord sind grundsätzlich Voll-LED-Scheinwerfer und reichlich Fahrer-Assistenzsysteme wie der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhaltewarner und Müdigkeitswarner, der Toter-Winkel-Assistent und das Radio R&Go mit Smartphone-Einbindung.



Beim Ausstattungsniveau Intens kommen noch 17-Zoll-Leichtmetallräder, 2-Zonen-Klimaautomatik, schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und eine besonders praktische Dachreling dazu. Die Besonderheit: Sie lässt sich ohne Werkzeug in ein Dachquerträgersystem mit 80 Kilo Traglast umwandeln. Außerdem im Serienumfang enthalten: das Online-Multimediasystem Easy Link mit 8-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Integration und Navigation. Die Intens-Preisliste startet bei 26.700 Euro für die Motorisierung TCe 130, die Diesel-Version kostet ab 28.100 Euro.



Das höherwertige Infotainment-Paket lässt sich als Option auch für die Edition One ordern, für beide Varianten gibt es auch noch ein Sitzpaket mit Sitzheizung vorne, Komfort-Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und höhenverstellbarem Beifahrersitz. Außerdem stehen in der Optionsliste noch so hilfreiche Dinge wie eine Einparkhilfe, die Rückfahrkamera, der Fernlicht-Assistent oder ein 12-Volt-Anschluss im Kofferraum. Die praktischen Schiebetüren hinten links und rechts, die gerade für Familien den Umgang mit dem Kangoo sehr erleichtern, sind serienmäßig eingebaut.



Rudolf Huber / mid

