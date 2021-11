Renault Kangoo Rapid als "Van of the Year 2022"

Ehrenvolle Auszeichnung für den neuen Renault Kangoo Rapid: Der nützliche Kastenwagen wurde gerade zum "Van of the Year 2022" gewählt. Eine aus 24 europäischen Fachjournalisten bestehende Jury stimmte für die dritte Generation des Lieferwagens.



Der Kangoo Rapid errang den Sieg zusammen mit dem eng mit ihm verwandten neuen Mercedes-Benz Citan als bestes Modell unter 14 leichten Nutzfahrzeugen, die in den letzten zwölf Monaten auf den Markt gekommen sind.



Gewürdigt wurden mit der Wahl unter anderem Innovationen wie die 1,45 Meter breite seitliche Ladeöffnung "Open Sesame by Renault", die eine konventionelle B-Säule ersetzt sowie die praktische Innengalerie "Easy Inside Rack".

