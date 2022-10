Renault: Im Zeichen des Rhombus

Vor exakt 50 Jahren kam der Renault 5 auf den Markt. Er markierte den Beginn der modernen Kompaktklasse. Passend dazu debütierte noch im Jahr 1972 auf der Motorhaube des Franzosen ein neues Renault Markenzeichen, gestaltet vom Op-Art-Künstler Victor Vasarely.



Renault fährt schon mehr als 40 Jahre im Zeichen des Rhombus, als das Unternehmen Victor Vasarely (1906-1997) den Auftrag für die Gestaltung eines neuen Renault Logos erteilt. Erstmals ist das traditionsreiche Emblem 1925 auf der Motorhaube des damaligen Prestigemodells 40 CV zu sehen. Seitdem hat es verschiedene Evolutionsstufen erlebt. Jetzt, so der Wunsch der Renault Konzernleitung, soll der Rhombus noch kraftvoller in Erscheinung treten und sich außerdem effektvoll vergrößern lassen.



Dass die Wahl des Designers auf Vasarely fällt, ist kein Zufall, sondern Ausdruck des Selbstverständnisses des Unternehmens: Renault ist Anfang der 1970er-Jahre der größte Automobilhersteller Europas, und Vasarely gilt als der renommierteste zeitgenössische Künstler Frankreichs. Er ist Mitbegründer und prominentester Vertreter der "Op Art", der Optical Art, die mit Hilfe abstrakter Formmuster und geometrischer Farbfiguren beim Betrachter überraschende oder irritierende optische Effekte, die Vorstellung von Bewegung, Flimmereffekte und optische Täuschungen erzeugt.



Das Spiel mit der optischen Wahrnehmung spiegelt sich auch in Vasarelys Entwurf des Renault Logos wider: Durch parallele Linien unterschiedlicher Stärke erweckt der Künstler bei dem eigentlich zweidimensional angelegten Rhombus den Eindruck von Dreidimensionalität. Die bis dahin üblichen Querlamellen und der Namensschriftzug entfallen ebenso wie die obere und unter Spitze. Das wirkt einfach und komplex, technisch und ästhetisch zugleich.



Passend zu dem zeitlosen Erscheinungsbild ist es eine automobile Legende, die als erstes Modell das Vasarely-Logo auf der Motorhaube trägt: der Renault 5. Bei seinem Erscheinen 1972 markiert dieser mit seinem modernen Design, dem variablen Innenraum, einem Top-Platzangebot auf kleiner Verkehrsfläche und nicht zuletzt seinen poppigen Farben den Beginn der modernen Kompaktklasse. Renault ist derart von dem neuen Logo angetan, dass der Hersteller bereits verkaufte Fahrzeuge zurückrufen lässt, um sie mit dem neuen Firmenzeichen auszustatten.



Erstes Serienmodell mit dem neugestalteten Rhombus ist der Renault Megane E-Tech Electric. Bis 2024 wird die gesamte Renault Palette das neue Emblem tragen.

