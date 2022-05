Renault: Hajar Kayali wird Kommunikations-Direktorin

Die Direktion Kommunikation der Renault Deutschland AG bekommt eine neue Chefin: Diese Aufgabe übernimmt zum 1. Juni 2022 Hajar Kayali. Sie verantwortete zuletzt beim Allianzpartner Nissan die Unternehmens- und Mitarbeiter-Kommunikation. "Kayali berichtet direkt an Markus Siebrecht, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG", heißt es aus dem Unternehmen.



Hajar Kayali studierte Journalismus und Kommunikationsmanagement mit Abschluss Master of Arts an der Westfälischen Hochschule. Seit 2016 ist sie in der Automobilindustrie tätig. So wirkte sie etwa bei der damaligen Peugeot Citroën Deutschland GmbH im Bereich Change Communications mit und verantwortete auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die französische Premium-Marke DS Automobiles. 2019 wechselte die gebürtige Tönisvorsterin zum japanischen Importeur Nissan.



"Ich freue mich sehr darauf, diese neue Herausforderung zu einer für das Unternehmen so aufregenden Zeit zu übernehmen", sagt Kayali zu ihrer neuen Aufgabe. Und Vorstandsvorsitzender Siebrecht: "Unser Unternehmen stellt sich sowohl global als auch in Deutschland neu auf. Ich freue mich sehr, mit Hajar Kayali eine erfahrene und dynamische Kommunikationsexpertin mit am Steuer zu haben, die es versteht, unsere Zukunftsthemen bestmöglich zu vermitteln."

