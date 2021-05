Renault: Erste Seriendetails vom Megane E-Tech Electric

Renault hat erste Detailaufnahmen vom künftigen Megane E-Tech Electric gezeigt. Der vollelektrische Megane feiert 2022 Premiere und soll "eine zentrale Rolle in der Neuausrichtung von Renault" spielen.



Einen Vorgeschmack hatte es bereits im Herbst 2020 mit der Präsentation des Megane eVision gegeben, der bereits zu 90 Prozent dem Serienmodell entsprach. Dieses trägt, wie auf einem der Bilder zu sehen ist, das neue Renault-Logo am Heck. Und auch Eindrücke vom Innenraum haben die Franzosen zu bieten: Sie zeigen innovative Bordsysteme und neue Bildschirme und lassen erkennen, dass es im Strom-Megane geräumig zugehen wird.



Bis 2025 wird Renault 14 neue Modelle einführen, sieben davon vollelektrisch. Das neue Logo und ein neuer visueller Stil sollen die neue Ausrichtung sichtbar zum Ausdruck bringen. Im Jahr 2030 sollen neun von zehn verkauften Renault elektrifiziert sein, so das ambitionierte Ziel.

