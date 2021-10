Renault Clio legt mehr Komfort an den Tag

Paris hieß zur gallo-römischen Zeit noch Lutecia. Nach dieser antiken Stadt hat der französische Autohersteller Renault ein Sondermodell seines Clio benannt. Die jüngste Version bietet ein großes Plus an Komfort. Der Kleinwagen glänzt jetzt unter anderem durch mit Klimaautomatik, Online-Multimediasystem "Easy Link" und Einparkhilfe mit Rückfahrkamera. Der Clio Lutecia ist ab 22.850 Euro erhältlich.



Zu den äußerlichen Erkennungszeichen des Clio "Lutecia" gehören die Metallic-Sonderlackierung Black-Pearl-Schwarz, die durch Zierelemente in Kupferoptik am Kühlergrill, den Lüftungsschlitzen und den Außenspiegeln abgesetzt wird. Weitere kupferfarbene Akzente finden sich an den glanzgedrehten 17-Zoll-Leichtmetallrädern, der Haifischantenne und den Fahrzeugflanken.



Der Innenraum des Cityflitzers besticht durch sein eigenständiges Design und den Einsatz nachhaltiger Materialien. Die Sitzpolsterung sowie die Unterfütterung der Türen und der Armaturentafel bestehen überwiegend aus holzbasierten Tencel-Fasern, deren Holz aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Wäldern stammt. Details in Kupferoptik werten das Interieur zusätzlich auf.

