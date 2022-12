Rekord-Künstler bemalt sechs Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce hat im Rahmen einer privaten Gala in Dubai seine exklusive Bespoke-Serie Phantom "The Six Elements" vorgestellt. Das Projekt umfasst sechs Rolls-Royce Phantom Extended Series II, von denen jeder einzelne mit einem eigens in Auftrag gegebenen Kunstwerk ausgestattet ist, das von dem britischen Künstler Sacha Jafri, der zwischen Dubai, London und New York lebt, handgemalt wurde.



Ausgestellt werden die Kunstwerke in einem einzigartigen, von Glas umschlossenen Raum, der sich über die gesamte Länge der Stirnwand des Phantom erstreckt. Jedes ist von einem der fünf traditionellen Elemente inspiriert: Erde, Wasser, Feuer, Wind und Luft. Das sechste, Humanity, bezieht sich auf Sacha Jafris bekanntestes Werk, "The Journey of Humanity", das den offiziellen Guinness-Weltrekord für das größte jemals auf Leinwand gemalte Bild hält.

