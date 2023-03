Rekord bei Campingurlaubern 2022

Reisen mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt wird immer beliebter. Noch nie gab es so viele Campingurlauber wie im Jahr 2022. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals www.camping.info auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes ergeben.



Im Jahr 2022 freuten sich die Campingplatzbetreiber in Deutschland über 40.177.003 Nächtigungen, was einem Plus von 22 Prozent zum Vorjahr entspricht. Auch in 2023 ist von einer weiterhin steigenden Nachfrage auszugehen. Noch freie Standplätze können auf camping.info gefunden und gebucht werden.



Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals camping.info mit Sitz in Berlin, rät Urlaubern, einen Campingplatz für den Urlaub in 2023 spätestens jetzt zu reservieren: "Der Camping-Boom ist nach wie vor ungebrochen. Mittlerweile sind beliebte Campingplätze nicht mehr nur ausschließlich in der Hochsaison oder in den Ferienzeiten gut gebucht", weiß Möhrle aus den Zugriffs- und Buchungszahlen auf camping.info.



Auch der Bestand an Freizeitfahrzeugen wuchs in den letzten Jahren beständig. Aktuell sind in Deutschland 1.594.336 Freizeitfahrzeuge - 822.624 Reisemobile und 771.712 Wohnwagen - zugelassen. Vor fünf Jahren waren es noch 1.140.966 Freizeitfahrzeuge.



Viele Betreiber von Campingplätzen haben in den letzten Jahren investiert und ihre Angebote modernisiert und erweitert. Mittlerweile werden nicht nur Standplätze für Wohnmobile und Zelte angeboten, sondern auch komfortable Mobilheime oder Luxuszelte. Auch das Angebot auf den Campingplätzen ist umfangreicher geworden: Von Poolanlagen und Wellness-Einrichtungen bis hin zum platzeigenen Golfplatz wird Campern viel geboten.



Unterstützung bei der komfortablen Suche und Buchung von Campingplätzen per Smartphone bietet die camping.info App. Die neue Version inklusive Offline-Karten ist mit einer Auswahl von mehr als 23.000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern ein idealer Reisebegleiter.



"Besonders hilfreich ist, dass Campingplätze aus ganz Europa live ihre Verfügbarkeiten anzeigen und freie Plätze sofort am Mobiltelefon gebucht werden können", erklärt Möhrle. Über 1.600 Campingplätze sind auf camping.info im Web und App direkt buchbar. Zugriff haben App-Nutzer auch auf 230.000 Bewertungen sowie 220.000 Fotos und 3.200 Videos.

