„Reise-Trolley“ wird zum Fahrradträger

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Fahrrad mit dem Auto zu transporteiern. Die praktischste Lösung ist sicherlich der Heckträger, der aber in seinen Dimensionen schon ganz schön sperrig und schwer sein kann. Das liegt in der Natur der Sache, schließlich müssen hier ausgewachsene Drahtesel draufpassen und auf einer robusten Metall-Konstruktion sicher stehen. Wie man es dennoch schafft, das Handling deutlich zu erleichtern und bei Nichtgebrauch nicht gleich den halben Keller blockiert, zeigt der Hapro Atlas Premium Xfold der Firma Rameder.



Weil 79 Prozent der Kunden damit auch Fahrräder transportieren wollen, hat der Anbieter von Anhängerkupplungen auch immer gleich eine größere Auswahl an passenden Trägersystemen im Programm.



Sowohl die ab 309 Euro erhältliche Version für ein Fahrrad (Xfold I) als auch die 100 Euro teurere Version für zwei Fahrräder (Xfold II) sind kompakt zusammenfaltbar und verfügen sogar über eingebaute Rollen. Somit lassen sie sich leicht wie ein Reisetrolley handhaben. Die Montage auf der Anhängerkupplung ist nach dem Aufsetzen über das Premium-Grip-Befestigungssystem leicht möglich. 30 beziehungsweise 60 Kilo Nutzlast reichen selbst für schwere Pedelecs spielend.



Eine optionale Auffahrschiene erleichtert auf Wunsch das Beladen. Für die 10 cm breiten Reifenhalter sind auch bis 72 mm dicke Rahmen kein Problem. Integrierte Schlösser sichern die Fahrräder am Träger und diesen wiederum am Auto. Sowohl Atlas Premium Xfold I als auch II lassen sich im montierten Zustand ganz einfach abklappen, sodass der Zugang zum Kofferraum problemlos möglich ist.

