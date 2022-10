Reiniger für Sitzpolster im Test

Hartnäckige Flecken auf Autositzen sind ärgerlich. Doch die Reinigungsmittelindustrie verspricht Abhilfe. Aufsprühen, kurz einwirken lassen und abwischen - so einfach versprechen es viele Hersteller. Doch welche Reiniger entfernen die Flecken auf den Autositzen wirklich? Die Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation

freiberuflicher Kfz-Sachverständiger ( KÜS) hat gemeinsam mit Auto Bild in einem Labor- und Praxistest die Probe aufs Exempel gemacht und zehn gängige Polsterreiniger aus der Dose und der Flasche verglichen.



Testsieger mit der Note "sehr gut" ist der A1 Polster-/Alcantara-Reiniger Pro von Dr. Wack, der die verschiedenen Schmutzarten am besten packt und sich vorbildlich verarbeiten lässt. Nach dem Reinigen bleiben auf dem Sitz keine Flecken zurück, eine Farbauffrischung findet ebenfalls statt.



Auf Platz zwei mit der Note "gut" der Sonax Xtreme Polster- & Alcantara-Reiniger mit tadelloser Reinigungsleistung und gleichmäßiger Farbauffrischung. Auf den nachfolgenden Plätzen mit ebenfalls guten Ergebnissen die Produkte RS 1000 Polsterreiniger, Nigrin Power Textil-Reiniger, Koch Chemie Pol Star Textilreiniger (Preis-Leistungs-Sieger), Robbyrob Polsterreiniger und Meguiars Carpet & Interior Cleaner.



Dass günstig auch gut sein kann, zeigt beispielhaft Robbyrob. Gerade einmal 2,99 Euro kostet die 500-Milliliter-Sprühflasche. Die Reinigungsleistung ist mit Koch-Chemie vergleichbar. Doch auch die beiden Reiniger mit der Note "befriedigend", Emma Grün Premium Polstereiniger und der Norauto Textile Cleaner, kommen mit den meisten Flecken klar. Das extrem teure Swissvax Fabric Textilreiniger-Konzentrat bietet die schlechteste Leistung aller Reiniger im Test. Auch die Farbauffrischung ist äußerst schwach. So kommt es gerade noch zu der Note "ausreichend".

