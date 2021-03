  Reifenwechsel ohne persönlichen Kontakt

In Pandemiezeiten spielt die Reduzierung von Kontakten eine wichtige Rolle. Entsprechende Lösungen gibt es bis hin zum Reifenwechsel. Aktuell kommen ja wieder die Sommer-Pneus ans Auto. Die Übergabe des Fahrzeugs ist in vielen Fällen auch kontaktlos möglich.



Der Fahrzeughersteller Kia teilt dazu mit: "Manche Kia-Werkstätten bieten einen Hol- und Bringservice an (unter Umständen kostenpflichtig)." Dabei werde das Fahrzeug zum vereinbarten Zeitpunkt beim Kunden abgeholt - zu Hause oder auch an der Arbeitsstätte - und nach Durchführung der Arbeiten wieder zurückgebracht. Eine weitere Möglichkeit der Übergabe sei bei manchen Kia-Betrieben, den Autoschlüssel kontaktlos zu deponieren, zum Beispiel in der Nachtannahme des Autohauses.