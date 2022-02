Reifenhersteller Yokohama gibt Tipps zum Wechsel auf Sommerreifen

Reifenhersteller Yokohama gibt Tipps für den Wechsel auf Sommerreifen und spendet darüberhinaus für jeden verkauften Reifensatz fünf Euro für Baumpflanzaktionen an die Organisation www.plant-my-tree.de.



Alle Jahre wieder zu Ostern ist es Zeit für die Sommerreifen. Beim Umrüsten sollte man sicherstellen, dass die Pneus genügend Profil haben. Schließlich haben sie einen großen Einfluss auf das Lenk- und Bremsverhalten. Mindestens 1,6 Millimeter verlangt deshalb der Gesetzgeber. Experten raten allerdings, ein Profil von drei Millimetern bei Sommerreifen nicht zu unterschreiten.



Der weitverbreitete schnelle Test mit einer 1-Euro-Münze - ragt der drei Millimeter große goldene Rand über das Profil hinaus, wird die empfohlene Mindestprofiltiefe unterschritten - ist allerdings nicht besonders zuverlässig. Ebenfalls nur eine ungefähre Orientierung bieten die in jedem Autoreifen integrierten Abriebindikatoren (sind oft mit "TWI" an der Reifenflanke gekennzeichnet).



Deshalb empfiehlt Reifenhersteller Yokohama, den Reifenfachhandel zu befragen. In Grenzfällen lieber rechtzeitig auf neue Reifen umrüsten, zumal selbst eine gerade noch legale Profiltiefe im Schadensfall als grob fahrlässig angesehen wird und für Ärger mit der Versicherung sorgen kann.



Vom 15.März bis zum 31.März sparen Reifenkunden in den Produktbereichen Transporter, PKW, SUV, 4×4-Sommer sowie All-Season in Deutschland und Österreich beim Kauf von vier neuen Yokohama-Reifen bei einem teilnehmenden stationären Händler Geld. Bei Rädern bis einschließlich 16 Zoll sind es 15 Euro, bei Rädern bis einschließlich 17 Zoll 25 Euro. Die YOKOHAMA Europe GmbH spendet darüber hinaus für jeden verkauften Reifensatz 5 Euro für Baumpflanzaktionen an die Organisation www.plant-my-tree.de.



Auch die Reifen "freuen" sich übrigens über regelmäßige Pflege. Am besten reinigt man die Gummis von Hand mit einer weichen Bürste sowie milder Seife oder Spülmittel. Wer lieber mit dem Hochdruckreiniger zu Werke geht, sollte einen Abstand von mindestens 40 cm zu den Reifen einhalten, um diese nicht zu beschädigen.



Bei dem Einsatz von Reifenspray unbedingt darauf achten, dass dieses nicht auf die Lauffläche gerät. Zu einem langen Reifenleben trägt die regelmäßige Kontrolle des Luftdrucks bei. Zu geringe Werte können das Fahrverhalten negativ beeinflussen, führen zu erhöhtem Verschleiß und einem erhöhten Spritverbrauch.



Auf elektronische Reifendruckkontrollsysteme sollte man sich nicht blind verlassen. Genauer ist die manuelle Kontrolle. Für realistische Werte führt man die am besten am Beginn einer Fahrt und bei einer Außentemperatur bis circa 20 Grad aus.

