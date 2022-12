Reifenhersteller Hankook wird Partner bei Girls on Track

Nur 1,5 Prozent aller Fahrerlizenzen werden bisher von Frauen gehalten. Die FIA-Initiative Girls on Track soll Mädchen die Faszination Motorsport näherbringen und auf die spannenden Karrieremöglichkeiten in der Branche aufmerksam machen. Der neue Partner Hankook bietet das Programm als Presenting Partner im kommenden Jahr in den Rennstädten Mexiko-Stadt, Diriyah, Sao Paulo und Jakarta an. Hankook präsentiert damit sein Engagement für soziale Nachhaltigkeit und Geschlechtervielfalt an der Seite der derzeitigen Partner ABB und FIA.



Das Programm der Season 9 wird noch mehr Workshops und Einblicke hinter die Kulissen für Mädchen und junge Frauen im Alter von zwölf bis 18 Jahren umfassen. Der verstärkte Fokus liegt auf Bildung, Gesprächen über Karriereplanung und dem Sammeln praktischer Erfahrungen im Motorsport.



Zusätzlich zu den rund 100 Teilnehmerinnen an den Rennstrecken in Mexiko-Stadt, Diriyah, São Paulo und Jakarta wird das Programm zum ersten Mal auch Online-Sitzungen anbieten. Dadurch erhalten Mädchen auf der ganzen Welt Zugang zu den Erfahrungen von inspirierenden weiblichen Führungskräften aus der gesamten Meisterschaft, einschließlich der Teams und Partner.



Manfred Sandbichler, Hankook Motorsport Director Europe: "Hankook unterstützt mit vollem Herzen und Einsatz das FIA-Projekt Girls on Track. Wir freuen uns sehr, das 2019 ins Leben gerufene Programm für junge Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren mit unserem Know-how zu erweitern und mit dem Thema Reifen eine zusätzliche Facette in diesem Berufszweig zu präsentieren. Das Hankook Team möchte dem Nachwuchs im Rahmen des Formel E Engagements einen spannenden Einblick in den Backstage-Bereich des Motorsports geben."



In den bisherigen fünf Jahren hat FIA Girls on Track fast 1.800 Mädchen bei elf Formel-E-Rennen an sechs verschiedenen Rennstandorten empfangen, wo sie an Karrieregesprächen, Kartrennen und Medienworkshops teilnahmen und mehr über Spitzentechnologie erfuhren, die von den Partnern und Teams der Serie entwickelt wurden.

