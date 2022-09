Region ist entscheidend

Hamburg. Bei Flug-Annullierungen haben Passagiere unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Ausgleichszahlungen nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung. Zählt dazu auch, wenn ein Flieger woanders landet als geplant – und die Passagiere dann im Bus zum eigentlichen Zielflughafen gefahren werden? Nicht unbedingt, wie ein Urteil des Landgerichts Hamburg zeigt (Az.: 305 S 33/20). Maßgeblich ist, ob der andere Airport dieselbe Stadt oder Region bedient. Wenn ja, besteht bei dem Szenario kein Ausgleichsanspruch wegen Annullierung. Das stellte der Europäische Gerichtshof auf Nachfrage des Hamburger Landgerichts in einem Beschluss klar.

In dem Fall vor dem Landgericht ging es um einen Flug von Gran Canaria nach Hamburg, der wegen des Nachtflugverbots in der Hansestadt in Hannover landete. Die Passagiere wurden dann im Reisebus nach Hamburg gefahren – und kamen unterm Strich mit weniger als drei Stunden Verspätung an. Das ist wichtig, weil dadurch ein möglicher Ausgleichsanspruch wegen Verspätung schon mal entfällt. tmn