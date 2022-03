Red Dot Award für den Kia EV6

Das elektrische Crossovermodell EV6 der koreanischen Marke Kia hat mehrere Auszeichnungen erhalten: Nach der Trophäe "Car of the Year 2022" folgt nun der Red Dot Award fürs Design. Die 50-köpfige Jury des renommierten Wettbewerbs verlieh dem neuen Elektro-Crossover in der Disziplin Produktdesign die Höchstwertung "Red Dot: Best of the Best", die nur für eine "wegweisende Gestaltung" vergeben wird.



Darüber hinaus wurde das Modell als "Winner" in der Metakategorie "Innovative Products" ausgezeichnet. Der EV6 symbolisiert als erstes rein batterieelektrisches Modell von Kia die Neuausrichtung der Marke. Kreiert wurde der Stromer nach der neuen Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze), die dem Fahrzeug mit kontrastreichen Kombinationen aus scharfen Stilelementen und plastischen Formen eine kraftvolle visuelle Identität verleiht.



Zudem basiert der EV6 als erster Kia auf der neuen Elektroplattform des Unternehmens (Electric-Global Modular Platform, E-GMP). Dank dieser Basis verfügt das Elektroauto über einen der großzügigsten Innenräume seiner Klasse, eine Reichweite von bis zu 528 km und die 800-Volt-Schnellladetechnologie, die es ermöglichen soll, das Fahrzeug an einer entsprechend leistungsfähigen Station in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen.

