Red Dot Award 2023 für den Opel Astra

Dem Opel Astra hat die internationale 43 köpfige Fachjury den Red Dot Award 2023 in der Kategorie "Product Design" verliehen. Seit über 60 Jahren zeichnet der "Red Dot Award" als einer der weltweit größten Designwettbewerbe innovatives Design aus.



Der aktuelle Astra fährt mit einer klaren Linienführung ohne überflüssige Schnörkel vor. Zentraler Blickfang ist das charakteristische Markengesicht Opel Vizor. Er spiegelt die Kompass-Philosophie von Opel wider: zwei Achsen kreuzen sich mit dem Opel-Blitz in der Mitte. Die vertikale Achse wird durch die scharfe, klare Bügelfalte in der Motorhaube bestimmt.



Der Vizor charakterisiert als horizontale Linie, die sich bis zur flügelförmigen Grafik der LED-Tagfahrlichter erstreckt, die Fahrzeugfront. So wirkt der Astra optisch breiter, zugleich integriert der Vizor auf Wunsch schlanke, blendfreie Intelli-Lux LED-Scheinwerfer und die Frontkamera des 360 Grad-Intelli-Vision-Systems nahtlos in sein "Visier".



Auch in der Rückansicht findet sich der Opel-Kompass wieder - mit energiesparenden LED-Rückleuchten, der vertikalen dritten Bremsleuchte und dem zentral in der Mitte angebrachten Blitz, über den sich auch die Heckklappe öffnen lässt.



Eyecatcher im Inneren ist das Pure Panel: Das breite, volldigitale Cockpit vereint unter der horizontal gestreckten und auf Wunsch je nach Variante vollverglasten Oberfläche zwei 10-Zoll-Widescreen-Displays. Analoganzeigen gehören der Vergangenheit an. Dank der speziellen blendenartigen Auslegung des Pure Panels benötigt der Astra zudem keine "Schutzhaube" mehr über den Displays und Touchscreens wie viele andere Fahrzeuge, um Reflexionen zu unterbinden. Auch hier galt die Maxime, ein klares, voll funktionales Hightech-Design zu erschaffen.



Die Opel-Entwickler haben großen Wert daraufgelegt, dass der Fahrer alle notwendigen Informationen und alle sinnvollen Bedienangebote erhält, jedoch weder mit überflüssigen Daten noch Funktionalitäten belastet wird. Mit der ausgewogenen Kombination aus digitalem Erscheinungsbild und wenigen, essenziellen Tasten - beispielsweise für die direkte Steuerung der Klimatisierung - lässt sich das Pure Panel intuitiv bedienen.



Keine überflüssigen optischen Reize, keine ablenkende Suche nach wichtigen Funktionen in Untermenüs - stattdessen ist die pure Konzentration auf den Straßenverkehr garantiert. In Kombination mit den hochwertig und präzise gestalteten AGR-zertifizierten ergonomischen Aktiv-Sitzen bietet der Astra so eine moderne Wohlfühlatmosphäre und - innen wie außen - ein Design aus einem Guss.

