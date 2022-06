Ranking: Die wertstabilsten Autos des Jahres

Die Schwacke-Liste und Zeitschrift "Auto Bild" haben Auto-Modelle auf ihre Wertstabilität untersucht und die "Wertmeister" aus 13 Fahrzeugklassen mit der größten Marktabdeckung in Deutschland ermittelt.



Schwacke bewertet Gebrauchtwagenpreise von rund 50.000 Pkw-Modellen in Deutschland anhand von ca. 1,5 Millionen monatlichen Marktbeobachtungen. Bei der Prognose des Restwerts fließen zudem externe Faktoren wie Markt- und Kundentrends sowie marken- und modellspezifische Faktoren mit ein, etwa Design, Ausstattungslinien, Sonderausstattung, Listenpreis oder Volumenplanung des Herstellers. Als Bewertungsgrundlage dient ein Prognose-Zeitraum von vier Jahren mit einer für das Segment durchschnittlichen Kilometerlaufleistung.



Die diesjährige Wertmeister-Krone geht an Mercedes. Wie schon 2021 liegt der Hersteller auch in diesem Jahr in den Kategorien Vans und Luxusklasse unangefochten vorn: sowohl die Langversionen der V-Klasse als auch der S-Klasse bieten den besten Werterhalt nach vier Jahren. Neu hinzu kommt 2022 noch die Oberklasse, die die Stuttgarter mit der E-Klasse knapp vor der Konkurrenz von Audi und BMW für sich entscheiden. Mit 68,34 Prozent Restwert ist der Mercedes V 300 d lang 4Matic 9G-Tronic zudem der wertstabilste Wagen überhaupt in diesem Jahr.



Hyundai und Skoda lösen Mini und Tesla bei den Elektrofahrzeugen im Spitzenranking ab: während bei den Stromern über 40.000 Euro der Skoda Enyaq Coupé iV sich als wertstabilstes Fahrzeug positioniert, fährt der Hyundai Ioniq 5 in der Kategorie unter 40.000 Euro auf Platz 1 vor. Überraschend: Vorjahressieger Tesla schafft es 2022 mit keinem Modell unter die Top 3.



Und auch bei den SUV liegen Skoda und Hyundai auf der Pole-Position: Mit Tucson 1.6 T-GDi 48V-Hybrid 2WD und Kodiaq 2.0 TSI 4x4 DSG holen sie die Siege im kompakten und mittleren SUV-Segment. Im oberen Segment belegt BMW mit dem X6 den ersten Platz.



Ebenfalls zwei Spitzenplätze sichert sich Mazda in den Kategorien Mittelklasse und untere Mittelklasse: Mit dem Mazda 6 Kombi Skyactiv-G 194 Drive i-ELOOP können sich die Japaner haarscharf gegen Skoda Superb und BMW 4er durchsetzen, der Mazda 3 e-Skyactiv-X 2.0 M Hybrid Drive liegt etwas deutlicher vor Kia Ceed und Audi A3.



Im Sportwagensegment sitzt Porsche fest im Sattel, der 911 Carrera verteidigt erfolgreich seinen Titel vor der eigenen Konkurrenz, dem 718 Spyder. Ebenfalls ein alter Bekannter unter den Wertmeistern ist die Marke Dacia, die erneut mit dem Sandero TCe 90 in der Kategorie Kleinwagen gewinnt.

