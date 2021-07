Rangliste: Diese Mobility-Alternativen bieten deutsche Städte

Wie sind deutsche Städte in Sachen Mobilitäts-Infrastruktur aufgestellt? Dieser Frage ist die Eventagentur "Spreefreunde" nachgegangen und hat ein deutschlandweites Mobility-Ranking erstellt. Dafür wurde die Breite des Mobilitätsangebots der 30 größten Städte Deutschlands untersucht - vom öffentlichen Nahverkehr, über Car- und Roller-Sharing, E-Scooter und Leih-Fahrräder bis hin zum Ridesharing- und Taxiangebot.



Auf Platz eins: Deutschlands Hauptstadt Berlin, die mit insgesamt 46 verschiedenen Anbietern die größte Auswahl an Transportmöglichkeiten bietet. Dahinter folgt München mit 42 Anbietern. Platz drei des Mobility-Rankings belegt Düsseldorf (39). Hamburg und Köln komplettieren mit 37 bzw. 35 verschiedenen Optionen die Top Fünf. Am Ende des Rankings liegen Wuppertal und Chemnitz mit 13 bzw. 14 verschiedenen Anbietern. In Münster, Mönchengladbach, Kiel und Aachen bieten 15 verschiedene Unternehmen ihren Service an.



Das Carsharing-Angebot variiert dabei stark. In Berlin bieten 14 Carsharing Unternehmen ihren Service an. Nur München (13), Hamburg, Düsseldorf (beide zwölf) und Nürnberg (elf) erreichen sonst noch einen zweistelligen Wert. Gelsenkirchen (drei) sowie Münster und Mönchengladbach (beide fünf) belegen die untersten Plätze im Ranking.



E-Motorroller können bisher in 19 Großstädten in Deutschland ausgeliehen werden. In Düsseldorf und Berlin haben die Nutzer die größte Auswahl zwischen vier bzw. drei Anbietern. Weitaus verbreiteter sind die zahlreichen Anbieter von E-Scootern. Mindestens ein Unternehmen bietet seinen Service in jeweils einer der untersuchten deutschen Großstädte an. Mit acht Anbietern gibt es in München und Köln die meisten Möglichkeiten, einen E-Scooter zu leihen.



Beim öffentlichen Nahverkehr können mehrere Städte ein breites Angebot vorweisen. Berlin, Bochum und Duisburg verzeichnen mit Bus, S-Bahn, U-Bahn, Tram, Stadtbahn sowie Fähre die meisten öffentlichen Verkehrsmittel. Die Auswahl des Transportmittels fällt dagegen in Münster und Aachen deutlich geringer aus: Hier fahren ausschließlich Busse.

