Range Rover Sport SVR: Glänzende Ultimate Edition

Die britischen 4x4-Spezialisten von Land Rover haben ein neues Sondermodell ihres schnellsten und leistungsstärksten Modells aufgelegt. Und das erstrahlt im wahrsten Wortsinn in einem ganz besonderen Glanz.



Denn der Range Rover Sport SVR Ultimate Edition zeichnet sich nicht zuletzt durch seine neuen, spektakulär glänzenden Lackierungen mit Glass Flake-Grundierung aus, und zwar in Maya Blue oder Marl Grey. Zudem gibt es noch eine betont dezente Version namens Ligurian Black in Seidenmatt-Ausführung.



"Daneben haben die Individualisierungs-Spezialisten der Abteilung SV Bespoke das Sondermodell außen und innen mit weiteren exklusiven Details bestückt, die das 423 kW/575 PS starke High-Performance-Topmodell der Land Rover Familie zum ultimativen Range Rover Sport SVR machen", heißt es beim Hersteller.



So gehören zur Ausstattung ein Dach in Kontrastlackierung Narvik Black, 22-Zoll-Leichtmetallfelgen in Gloss Black und schwarze Bremssättel. Die Innenausstattung sticht mit beleuchteten Ultimate-Edition-Einstiegsleisten aus Aluminium, schwarzen Metall-Schaltwippen und verchromten SV Bespoke B-Säulen-Plaketten hervor.



Das neue Sondermodell feiert vom 1. bis 5. September auf der Automesse Salon Privé rund um Blenheim Palace in Großbritannien Premiere. Bestellt werden kann es ab sofort zu Preisen ab 164.500 Euro beim Land Rover-Händler.

