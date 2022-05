Rabatt-Aktion bei Peugeot Motocycles

Sparfüchse aufgepasst: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden 7,5 Prozent Rabatt (UVP) beim Kauf eines neuen Peugeot Metropolis oder eines anderen Modells aus dem 50 ccm Segment mit Verbrennungsmotor der Marke bei den teilnehmenden Partnern. Die exklusive Aktion läuft bis auf Widerruf.



Motorroller stehen für viele Menschen für unkomplizierte Fahrten im Straßenverkehr und individuelle Mobilität - besonders jetzt im Sommer. Mit der neuen Rabatt-Aktion bietet Peugeot Motocycles Fahrerinnen und Fahrern in aktuellen Zeiten ein attraktives Angebot.



Robert Schön, Head of Sales und Marketing von Peugeot Motocycles: "Für viele sind Flexibilität, Spontanität und Freiheit wichtige Standbeine der eigenen Mobilität. Um diese beizubehalten, möchten wir bei Peugeot Motocycles unsere Kundinnen und Kunden in aktuellen Zeiten mit unserer 7,5 Prozent-Rabatt-Aktion unterstützen und die Inflation ausgleichen."



Wer sich für einen neuen Roller entscheidet, sollte neben der Finanzierung auch die individuellen Anforderungen, die Sicherheitsaspekte sowie die Optik im Auge behalten. Das Aktionsangebot umfasst neben dem gesamten 50 ccm Segment mit Verbrennungsmotor von Peugeot Motocycles, wie dem Kisbee und dem Django, auch den beliebten Dreirad-Roller Peugeot Metropolis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1