Publikumspreis für Campingplätze

Camping steht deutschlandweit hoch im Kurs. Nun erhalten die 100 beliebtesten Campingplätze Europas Publikumspreise. Initiator der Auszeichnung ist das Berliner Reise- und Buchungsportal camping.info. Der Publikumspreis wird zum elften Mal vergeben: Zur Auswahl stehen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern



Aus Deutschland schafften es 67 Campingplätze in die Top 100, darunter auch der beliebteste Campingplatz in Europa: der Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Der familienfreundliche Campingplatz verfügt über eine Fläche von zwölf Hektar und befindet sich direkt am Strand der Ostsee. Er existiert bereits seit 1991. "Gäste genießen hier nicht nur die einmalige Lage und das Flair des direkt angrenzenden Ostseebades Kühlungsborn, sondern auch das positiv wirkende Ostseeklima mit seinem kilometerlangen weißen Sandstrand", berichtet das Reiseportal.



Auf Platz zwei landet Camping Grubhof (Salzburg) und Camping Rosenfelder Strand Ostsee (Schleswig-Holstein). Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 67 in Deutschland, 22 in Österreich, sieben Italien, zwei in Holland sowie jeweils einer in der Schweiz und Slowenien.

