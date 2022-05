"ProPILOT mit Navi-Link": Starkes Testergebnis

Starkes Ergebnis für das Fahrerassistenzsystem "ProPILOT mit Navi-Link" des Nissan Qashqai: Das System erhielt beim Euro-NCAP-Test für Assistenzsysteme die Bestnote "Sehr gut". Die nächste Generation des Fahrerassistenzsystems unterstützt den Fahrer unter Zuhilfenahme von Navigationshinweisen in noch mehr Alltagssituationen. Bereits Ende letzten Jahres räumte das Crossover-Modell fünf von fünf Sterne im Crashtest der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP ab.



Die Bewertung der Fahrerassistenzsysteme bei Euro NCAP unterteilt sich in die zwei Bereiche "Assistenzkompetenz" und "Sicherheitsunterstützung". Bei der Bewertung der Assistenzkompetenz erreichte das System im Qashqai 74 Prozent der möglichen Punkte. 20 von 25 Punkten gab es für die Verständlichkeit der Informationen des Systems, bei der Darstellung des Systemzustands waren es 20,9 von 25 Punkten.



Die Höchstpunktzahl von 25 Punkten bekam "ProPILOT mit Navi-Link" in der Kategorie "Zusammenarbeit mit dem Fahrer". Hier wird bewertet, wie das System reagiert, wenn der Fahrer eingreifen muss, um etwa einem Hindernis auszuweichen. Für das erfolgreiche Lenken durch eine S-Kurve bei bis zu 100 km/h sammelte der Qashqai in der Kategorie Lenkunterstützung 30 von 35 möglichen Punkten.



Die maximale Punktzahl (25 Punkte) gab es in der Kategorie Systemausfall, bei der ein blockierter Sensor die Systemleistung beeinträchtigen könnte. Damit Fahrer sich nicht zu sehr auf die Fahrerassistenzsysteme verlassen und ihre Aufmerksamkeit nach wie vor auf die Straße richten, überwacht "ProPILOT mit Navi-Link" ständig, dass der Fahrer zumindest eine Hand am Lenkrad hat. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine optische und akustische Warnung ausgegeben. Werden die Hinweise ignoriert, leitet das Auto eine Verlangsamung und schließlich einen vollständigen Stopp des Fahrzeugs ein. Für diese Funktion erhielt das System 20 von 25 möglichen Punkten.



Bei der Bewertung der Kollisionsvermeidung vergab Euro NCAP 48,4 von 50 möglichen Punkten. In dieser Kategorie wird bewertet, wie der Qashqai eine Kollision vermeidet, wenn er sich einem stehenden Fahrzeug in einer Kurve nähert, sich einem langsameren oder bremsenden Fahrzeug nähert oder wenn ein Verkehrsteilnehmer vor ihm ausschert.

