Promis als Vorbesitzer: Hier schlagen die Fan-Herzen höher

In den vergangenen 25 Jahren gab es auf dem Online-Gebrauchtwagenportal mobile.de immer wieder spannende Inserate aus prominentem Vorbesitz - und auch aktuell haben Fans und Sammler die Möglichkeit, sich mit den Autos von Stars und Sternchen einen Traum zu erfüllen.



Fußball-Fans und Anhänger von Ex-Bundestrainer Joachim Löw etwa können den Mercedes-Benz E 240 Avantgarde des Erfolgs-Trainers für nur 16.900 Euro erwerben und sich damit ein Stück Sommermärchen 2014 nach Hause zu holen.



Aber nicht nur Fußball-Fans, sondern auch Musik-Liebhaber kommen derzeit auf ihre Kosten: "Sie ist ein Model und sie sieht gut aus" - diese Zeile von 1978 verbinden deutsche Elektro- und Pop-Fans mit der Kultband Kraftwerk. Doch nicht nur das Model sah damals gut aus, auch der Volkswagen Brezel-Käfer Typ 11 des mittlerweile verstorbenen Band-Mitglieds Florian Schneider-Esleben ist ein echter Hingucker. Dieses historische Kulturgut wird derzeit für satte 59.850 Euro angeboten.



Zugeschlagen hat offenbar auch ein Fan von Ex-Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko. Bis vor wenigen Tagen stand ein Mercedes-Benz ML 320 CDI 4Matic 7G-TRONIC des gebürtigen Ukrainers für schlagkräftige 39.500 Euro auf mobile.de zum Verkauf.



Schon seit der Gründung der Autoverkaufsplattform im Jahr 1996 haben Inserate aus dem Vorbesitz bekannter Persönlichkeiten die Herzen der Fans höherschlagen lassen. So konnten sich beispielsweise 2016 Anhänger aller Glaubensgemeinschaften ein bisschen wie das Oberhaupt der katholischen Kirche fühlen - mit einem Lincoln Continental aus dem Vorbesitz von Papst Johannes Paul II. Das Papst-Feeling hatte aber seinen Preis: Für den sechs Meter langen, weißen Viertürer musste eine halbe Million Euro aufgebracht werden.



Für die vergleichsweise bodenständige Summe von 15.000 Euro bekam man im Juni 2019 mit einem Mercedes-Benz SL 500 nicht nur einen eleganten Frischluftklassiker, sondern auch einen Einblick die Auto-Biografie von Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates. Der Roadster war von 2000 bis 2002 Teil der millionenschweren Fahrzeugsammlung eines der reichsten Menschen der Welt.



Wenn im Fahrzeugbrief der Name "Madonna Louise Ciccone" auftaucht, musste man sich als Käufer sicherlich fragen, ob das Fahrzeug der "Queen of Pop" Madonna nicht eher in ein Museum gehört hätte als auf die Straße. Besonders, weil es sich dabei um ein top-gepflegtes Mercedes 280 SE Cabrio handelte. Das Auto, ein Geschenk von Ex-Mann Sean Penn, war bis 1996 im Besitz von Madonnas Plattenfirma - und hatte seinen Preis: 189.000 Euro sollte der Mercedes kosten.



Weitere Highlights des letzten Vierteljahrhunderts waren unter anderem ein Ford F150 als "Harley-Davidson-Edition" aus der Garage der Rennsport-Ikone Michael Schumacher, ein Porsche Panamera S E-Hybrid von "No Panic"-Udonaut Udo Lindenberg und sogar Donatella Versace, eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Modezirkus, inserierte schon auf mobile.de - einen klassisch-eleganten Mercedes-Benz SL 500.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1