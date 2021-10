Prominenz bei Fiat in Turin

In Turin trifft sich die Prominenz. Kein Geringerer als der Sänger Bono von der Band U2 begleitete jetzt die Eröffnung von "Casa 500" und "La Pista 500", wo der neue Fiat 500 (Red) enthüllt wurde. Die Italiener lieben Dolce Vita und große Ereignisse.



John Elkann, Vorsitzender von Stellantis, erklärt: "Turin hat jetzt ein neues Museum, das sich auf eine echte italienische Ikone wie den Fiat 500 konzentriert, und einen neuen Garten, der für alle zugänglich ist und den Einwohnern und Besuchern unserer Stadt ein einzigartiges Erlebnis bietet. Die Investitionen in die Elektromobilität in Mirafiori und in die umweltfreundliche Umgestaltung von Lingotto sind ein Zeichen für das Engagement von Stellantis: mit Zuversicht den Wandel anzuführen, den der Automobilsektor durchläuft, um allen die Vorteile einer nachhaltigen und hochmodernen Mobilität zu bieten."



Lingotto ist ein Stadtteil Turins, dessen Aussehen und Entwicklung im Wesentlichen vom Fiat-Konzern bestimmt wurde. Jetzt gibt es hier ein neues Museum, das der beliebten Ikone von Fiat gewidmet ist, und die neue "La Pista 500". Der größte hängende Garten Europas ist eine Grünfläche, die allen offensteht. Die Entscheidung, ihn auf dem Dach einer Fabrik aus dem frühen 20. Jahrhundert anzulegen, hat für Fiat einen hohen symbolischen Charakter: Ein Ort, der vor hundert Jahren per Definition ein Ort der Umweltverschmutzung war, mit einer Teststrecke, die früher geheim und unzugänglich war, ist heute ein Garten, der sich allen Turinern öffnet.



Superstar Bono von der Band U2 begleitete die Weltpremiere des neuen Fiat (500) Red. Die Mission dieses Autos ist es, sowohl den Planeten als auch die Menschen zu schützen: Es ist ein Elektroauto, das die Umwelt respektiert und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leistet, so der Hersteller.



Fiat ist derzeit die führende Marke von Stellantis hinsichtlich der Verkaufszahlen, mit einer Million verkaufter Fahrzeuge im Jahr 2021. Ab 2023 will Fiat jedes Jahr mindestens ein neues Modell vorstellen, jeweils auch in einer vollelektrisch angetriebenen Version.

