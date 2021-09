Prominente Hilfe für die Flutopfer

Prominente Unterstützung für die Flutopfer der Jahrhundertkatastrophe: Der mehrfache Le Mans-Sieger Timo Bernhard versteigert gemeinsam mit der KÜS über die Plattform United Charity verschiedene Gegenstände, die für ihn selbst eine große Bedeutung haben und die Herzen zahlreicher Fans sicher höher schlagen lassen. Die Erlöse der Versteigerung auf United Charity (www.unitedcharity.de/Specials/Timo-Bernhard) werden zu 100 Prozent an die Flutopfer in der Eifelregion rund um den Nürburgring und im Ahrtal gespendet.



Unitedcharity.de ist mit bis zu 300 täglichen Auktionen und einem Gesamtspendenstand von 11,5 Millionen Euro das europaweit größte Charity-Auktionsportal. United Charity kooperiert mit über 200 renommierten Hilfsorganisationen.



Für den langjährigen KÜS-Markenbotschafter ist es eine Herzensangelegenheit, die Flutopfer der Jahrhundertkatastrophe von 2021 zu unterstützen. "Für mich war es zutiefst erschütternd zu sehen, was die Menschen hier am Nürburgring erleiden müssen. Daher möchte ich mit allen Kräften helfen und meinen Teil zur Unterstützung der Region beitragen", erklärt Bernhard.



Versteigert wird zum Beispiel der Helm, mit dem Timo Bernhard 2019 im GT Masters und bei den 24 Stunden von Spa sowie beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring getragen hat. Ebenfalls versteigert wird ein Heckflügel eines Porsche 911 GT3R vom KÜS Team Bernhard. Er weist eine sichtbare Beschädigung auf, kann und darf also nicht mehr bei Fahrten eingesetzt werden.

