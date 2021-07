Premium-Reifenhersteller Hankook auf Tour

Nach der erfolgreichen VW ID.3 Deutschlandtour 2020 stellt Hankook 2021 seine Reifen jetzt für die US-Cross-Country-Tour auf dem vollelektrischen Volkswagen ID.4 zur Verfügung. Der Rekord-Fahrer Rainer Zietlow plant in etwa 100 Tagen über 36.000 Meilen durch alle zusammenhängenden US-Bundesstaaten zurückzulegen.



Für die "Volkswagen ID.4: Great Roadshow through the U.S.", ist Rainer Zietlow dieses Mal in einem vollelektrischen VW ID.4 durch die Vereinigten Staaten unterwegs. Auf der ID.3 Deutschlandtour im vorigen Jahr haben Hankooks Winterreifen i*cept evo 3 in 18 Zoll die mitteleuropäischen Herausforderungen in Herbst und Winter erfolgreich gemeistert. Für die jetzt gestartete Tour durch die USA von Küste zu Küste ist der VW ID.4 auf Hankooks Kinergy AS EV-Reifen in den Größen 235/55R19 an der Vorder- und 255/50R19 an der Hinterachse unterwegs.



Die Tour wird bei mehr als 600 unterschiedlichen Hankook- und Volkswagen-Händlern entlang der Strecke Halt machen, so der Reifenhersteller. Zusätzlich wird auch am Hankook-Werk in Clarksville, Tennessee ein Stop eingelegt.



"Als langjähriger Reifenpartner von Volkswagen und Challenge4 freut sich Hankook über die Möglichkeit, erneut für die Tour durch Amerika als Ausrüster dabei zu sein", sagt Sooil Lee, Präsident und CEO von Hankook Tire & Technology. "Speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt, mit geringem Rollwiderstand, außergewöhnlichem Grip und Handling sowie verbesserter Haltbarkeit, sind wir zuversichtlich, dass unsere Kinergy AS EV-Reifen die harte Reise gut überstehen werden."



Sehr löblich: Die Challenge4 unterstützt die SOS Kinderdörfer und spendet diesmal für jede gefahrene Meile 10 Cent. Die VW ID.4 - USA Tour kann ab sofort über eine GPS-Trackerkarte auf https://vwid4-usatour.com/ verfolgt werden.

