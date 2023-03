Premiere Toyota Aygo X "Undercover"

Auf 500 Exemplare ist es limitiert, das Sondermodell des Toyota Aygo X. "Undercover" heißt es und resultiert aus einer Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Modelabel des japanischen Star-Designers Jun Takahashi. Premiere feiert der Aygo X "Undercover" auf der Pariser Fashion Week.



Inspiriert von seiner Designphilosophie der Nonkonformität und dem Brechen von Stereotypen, zeichnet sich das Crossover-Modell durch eine exklusive, von Toyota entwickelte Zweifarblackierung mit grauer Karosserie als Basis und korallenroten Akzenten an den schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen aus. Im Innenraum warten speziell gebrandete Sitze sowie Fußmatten mit Monogramm-Muster; Takahashis "Chaos/Balance"-Motto findet sich am Dach wieder.



"Undercover" ist für ein Spiel mit Kontrasten bekannt: Punk verbindet sich mit Couture, das Digitale mit dem Analogen. Diese Prinzipien werden in der Zusammenarbeit mit Toyota fortgesetzt: Die Welt der Mode verschmilzt mit der des Automobils. Die Einführungskampagne spielt in der halbfiktiven Welt von Paris und Tokio, in der virtuelle und physische Dinge verschwimmen: Die Untergrundkultur des Tokioter Stadtviertels Harajuku trifft auf das zeitgenössische Savoir-faire von Le Marais, wo die Gemeinschaft lebt, die mit "Undercover" aufgewachsen ist.



"Ich finde es spannend, zwei gegensätzliche Elemente oder Welten miteinander zu verschmelzen", sagt Takahashi. "Sowohl die Materialien als auch die Art und Weise, wie wir die Farben zur Verfügung gestellt haben, unterscheiden sich völlig von Kooperationen im Bereich der Mode." Stadtlandschaften inspirierten zu Farben, die typisch für "Undercover" seien. Sie fügten sich in den Alltag ein, würden aber Konventionen in Frage stellen, wenn man unter die Oberfläche schaut. "Ich fahre jeden Tag mit meinem eigenen Auto und weiß, welche Bedeutung Farbe haben kann."



Tadao Mori, Head of Styling Design bei Toyota Europe, ergänzt: "Wir wussten, dass Undercover den individuellen Charakter des Aygo X noch stärker hervorheben kann, und waren gespannt, wie sich Juns Modesprache in den automobilen Entwicklungsprozess übertragen lässt." Mode- und Automobildesign hätten viele Gemeinsamkeiten, aber Jun habe völlig neue Wege aufgezeigt, wie man Farben betrachten und aus alltäglichen Details etwas Interessantes und Unerwartetes kreieren kann.

