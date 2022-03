Premiere des neuen Honda Civic e:HEV

Der Honda Civic hat eine riesige Fangemeinde. Seit der Markteinführung der ersten Civic Generation 1972 hat Honda weltweit mehr als 27,5 Millionen Einheiten in über 170 Ländern verkauft. Der neue Civic in der 11. Generation kommt ab Herbst 2022 nach Europa. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat das Kultfahrzeug vorab begutachtet.



Honda hat beim neuen Civic ein modernes Konzept umgesetzt, das zusammen mit dem Entwicklungsprinzip "Man-Maximum, Machine-Minimum" (M/M) die gesamte Design- und Technologieentwicklung des Fahrzeugs prägt. Dipl.-Ing. Kotaro Yamamoto: "Der Civic ist das wichtigste Modell für Honda in Deutschland. Der neue Civic Type R kommt später in 2022 auf den Markt."



Während die Motorhaube im Vergleich zum Vorgänger um 25 mm abgesenkt wurde, sorgen größere Glasflächen für einen lichtdurchfluteten Innenraum. Im Vergleich zur vorherigen Generation des Civic wurde die Basis der A-Säule weiter nach hinten versetzt und an der Mitte der Vorderräder ausgerichtet. Der höchste Punkt der Dachlinie befindet sich nun weiter vorne als beim Vorgängermodell.



Das schlankere Karosserieprofil lässt die Reifen optisch größer erscheinen und sorgt in Kombination mit der breiteren Spur für eine sportliche, flache Haltung. Praktische Neuheit: die Außenspiegel sind jetzt direkt an den Vordertüren angebracht. Dank des 35 mm längeren Radstandes konnte nicht nur das Interieur geräumiger und komfortabler gestaltet werden, auch Fahrdynamik und Richtungsstabilität wurden verbessert. Die Heckklappenkonstruktion besteht jetzt aus Kunststoff - ein Novum für den Civic - und ist aufgrund einer neuen Fertigungstechnologie 20 Prozent leichter als beim Vorgängermodell, sodass sich die Heckklappe einfacher öffnen und schließen lässt.



Im Innenraum unterstreicht die horizontale Gestaltung der Armaturentafel die Breite der Kabine. Hochwertige Materialien prägen das Ambiente. Der zentrale Touchscreen wurde auf neun Zoll vergrößert und weiter oben positioniert, um notwendige Auf- und Abwärtsbewegungen der Augen zu minimieren. Damit die Insassen auch unterwegs vernetzt bleiben, lassen sich Smartphones mit Android Auto und kabellosem Apple CarPlay in das Infotainmentsystem einbinden.



Serienmäßig an Bord ist die e:HEV (Hybrid Electric Vehicle) Hybridtechnologie von Honda. Dabei kommen eine neue Lithium-Ionen-Batterie mit 72 Zellen sowie zwei kompakte und leistungsstarke Elektromotoren in Kombination mit einem neu entwickelten 2,0-Liter-Atkinson-Benzindirekteinspritzer zum Einsatz. Der elektrische Antriebsmotor entwickelt eine maximale Leistung von 135 kW und ein maximales Drehmoment von 315 Nm. Die neueste Version des Verbrennungsmotors verfügt über mehrere Neuerungen, die zum Erreichen eines thermischen Wirkungsgrades von 41 Prozent beitragen - einer der höchsten Werte für ein in Serie produziertes Straßenfahrzeug.



"Jeder Civic ist mit sehr hohen Erwartungen verbunden, und unser Ziel für die neueste Modellgeneration war es, dass der Civic bei Fahrern und Passagieren Emotionen auslöst und ihren Alltag bereichert", erklärt Tomoyuki Yamagami, Projektleiter für den Civic e:HEV. "Moderne Kunden wünschen sich ein emotionsgeladenes Design, eine begeisternde Fahrdynamik und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Diese Anforderungen haben wir erfüllt, indem wir unsere neuesten Technologien und unsere Entwicklungsprinzipien auf innovative Weise eingesetzt haben."



