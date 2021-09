Preissprung bei Mietwagen

Mietwagen als Alternative zu Bus und Bahn oder zum Kauf eines eigenen Autos waren und sind während der Corona-Pandemie begehrt - und deswegen zunehmend teurer, so das Statistische Bundesamt (Destatis). In Zahlen: Die Preise für Mietwagen waren im August 2021 um 53,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die Verbraucherpreise insgesamt sind im gleichen Zeitraum um 3,9 Prozent gestiegen.



Besonders zum Beginn der Sommerferien ging es mit dem Mietpreisen steil nach oben, laut Destatis kletterten sie allein von Juni auf Juli 2021 um 35,8 Prozent.



Die Gründe dafür sind nach Angaben der Behörde vielfältig. Zum einen wuchs die Nachfrage, weil viele Menschen in diesem Sommer wegen Corona auf individuelle Reisen im eigenen Fahrzeug setzten oder der bestellte Neuwagen wegen Lieferengpässen - etwa aufgrund der Halbleiterkrise - nicht zur Verfügung stand. Zudem hatten viele Anbieter von Mietwagen in den Lockdown-Phasen ihre Fahrzeugflotten verkleinert, so dass sich das Angebot reduzierte.



In den rund 4.600 Unternehmen in Deutschland, die Mietwagen anbieten, arbeiteten vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 rund 32.900 Beschäftigte, so Destatis. Sie erwirtschafteten einen Umsatz von rund 33,0 Milliarden Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1