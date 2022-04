Preise für Gebrauchtwagen steigen weiter

Der Aufwärtstrend der Gebrauchtwagenpreise ist noch ungebrochen. 27.103 Euro kostet ein gebrauchtes Fahrzeug im März durchschnittlich - das sind 347 Euro oder 1,3 Prozent mehr als im Vormonat. Damit fällt der Preisanstieg allerdings etwas weniger stark aus als im Februar, wo sich Gebrauchtwagen innerhalb eines Monats um 1,9 Prozent verteuerten. Die Teuerungskurve wird ein wenig flacher.



Im Vergleich zum März vergangenen Jahres legen die Gebrauchtwagenpreise um durchschnittlich 4.844 Euro zu, was einem Preisplus von 22 Prozent entspricht. Das geht aus dem aktuellen AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervor, den der europaweit größte Online-Automarkt auf Monatsbasis veröffentlicht.



Vor allem E-Autos werden demnach im März teurer: Der AGPI verzeichnet hier ein Preisplus von 6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Auswertung auf Modellebene zeigt: Wer heute einen gebrauchten smart EQ fortwo kauft, zahlt durchschnittlich 3.093 Euro bzw. 25 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.



Ein erstes Anzeichen dafür, dass sich die Preiskurve bei Gebrauchtwagen im Jahresverlauf abflachen könnte, stellt das steigende Angebot im März dar. Am deutlichsten nimmt der Bestand bei Fahrzeugen der Oberen Mittelklasse (plus sechs Prozent) und der Mittelklasse (plus fünf Prozent) sowie bei fünf bis zehn Jahre alten Fahrzeugen (plus sechs Prozent) und Autos mit CNG-Antrieb (plus 15 Prozent) zu. Das Angebot an Benzinern steigt um zwei Prozent und bei Diesel-Fahrzeugen sogar um sechs Prozent. Rückläufig ist der Bestand nur bei Jahreswagen (minus vier Prozent) und bei E-Autos, wo er deutlich um sieben Prozent zurückgeht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1