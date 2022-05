Preise für ersten elektrischen Subaru stehen fest

Die Allradmarke Subaru baut zum ersten Mal ein Elektroauto: den Solterra. Jetzt ist die Preisliste fertig geworden. Das Fahrzeug startet zu Preisen ab 57.490 Euro in Deutschland. Unter Berücksichtigung der aktuellen Innovationsprämie in Höhe von 7.975 Euro brutto sinkt der Einstiegspreis auf 49.515 Euro.



Der Solterra, der ab dem Spätsommer auf die hiesigen Straßen rollt, ist in drei Ausstattungslinien bestellbar. Schon in der Einstiegsversion "Comfort" verfügt der Stromer laut Hersteller über zahlreiche Annehmlichkeiten. Scheinwerfer, Tagfahr- und Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Rückleuchten sind in LED-Ausführung gehalten. Neben aerodynamischen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sind unter anderem automatisch anklappende Außenspiegel, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine elektrisch öffnende Heckklappe, ein zehnfach elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, die Sitzheizung vorne und eine 360-Grad-Panoramakamera an Bord.



Ab dem Niveau "Platinum" (ab 59.990 Euro) fährt der Solterra auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen vor. Hinzu kommen unter anderem ein Harman/Kardon-Audiosystem, eine Lenkradheizung, eine LED-Ambientebeleuchtung sowie beim Rückwärtsfahren automatisch absenkende Außenspiegel. In der Top-Ausstattung "Platinum plus" (ab 60.990 Euro) schafft ein Panorama-Glasdach einen lichtdurchfluteten Innenraum. Die elektrisch verstellbare Sonnenschutzblende öffnet dabei auf Wunsch auch per Sprachbefehl.



Den Vortrieb übernimmt unabhängig von der gewählten Ausstattungslinie ein Allradantrieb mit zwei jeweils 80 kW/109 PS starken Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse. Die Energie liefert dabei stets eine 71,4 kWh starke Lithium-Ionen-Batterie, die Reichweiten von bis zu 466 Kilometer (nach WLTP) pro Akkuladung ermöglicht. Mit der 150-kW-Schnellladefunktion (DC) lässt sich die Hochvoltbatterie innerhalb von nur rund 30 Minuten zu 80 Prozent aufladen.

