Preise für den neue Citroen C5 X stehen fest

Das neue Flaggschiff aus dem französischen Hause Citroen trägt den Namen C5 X. Der Komfort-Viertürer ist nun bestellbar. Preise stehen fest. Die Liste startet bei 35.730 Euro.



Das Design verbindet typische Eigenschaften von Limousine, Kombi und SUV elegant miteinander und bietet diverse moderne Assistenzsysteme sowie komfortables Reisen dank der sogenannten "Advanced Comfort Federung". Kunden die Wahl aus effizienten Benzin- und Plug-in-Hybridantrieben. Ein Diesel befindet sich nicht in der Motorenpalette für den C5 C.



Zur Serienausstattung gehören neben der markentypischen Komfort-Federung, den "Advanced Comfort Sitzen" und der Einparkhilfe mit Rückfahrkamera auch der Aktive Notbremsassistent, Verkehrsschild- und Aufmerksamkeitserkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie ein Aktiver Spurhalteassistent.



Äußerlich besitzt das Fahrzeug serienmäßig 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Innen blickt der Fahrer auf das 7-Zoll digitale Kombiinstrument und kann über den 10-Zoll-Touchscreen (je nach Version auch 12-Zoll) das neue Infotainmentsystem "My Citroen Drive Plus" bedienen und dabei das Smartphone kabellos mit "Apple CarPlay" oder "Android Auto" verbinden.



In der ab 40.930 Euro erhältlichen Ausstattung "Shine" erhöht sich die Serienausstattung um "Highway Driver Assist" für halbautonomes Fahren der Stufe 2, Extended Head-up-Display, beheizbares Lederlenkrad und induktives Laden für Smartphones. Der C5 X fährt dann mit einem 133 kW/180 PS starken Benzinmotor und Achtgang-Automatik vor.



Das höchste Ausstattungsniveau "Shine Pack" bietet ab 43.480 Euro weitere serienmäßige Ausstattungen, wie etwa die 360-Grad Rundumsicht mit vier Kameras, Akustik-Verglasung rundum, Handsfree-Heckklappenbetätigung (mit Fußsteuerung) und "Paloma" Leder Sitze in Schwarz mit Sitzheizung.



Der C5 X Hybrid ist ab 44.980 Euro erhältlich - abzüglich des Umweltbonus für nur noch 37.803 Euro. Die Hybridversion gibt es serienmäßig mit den Advanced Comfort Sitzen und der neuen Advanced Comfort Aktiv-Federung, die ausschließlich für die Hybridversion erhältlich ist. Der Plug-in-Hybrid bietet eine Systemleistung von 165 kW/224 PS und ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter.



Der 1,6-Liter-Vierzylinder leistet 133 kW/180 PS, der Elektromotor 81 kW/110 PS, das Ganze bei Effizienzklasse A+4. Die Achtgang-Automatik lenkt die Kraft auf die Vorderachse und so beschleunigt die Hybridversion von 0-100 km/h in 7,9 Sekunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 233 km/h bzw. rein elektrisch von 135 km/h. Im elektrischen Fahrbetrieb bringt die 12,4 kWh-Batterie des C5 X Hybrid eine Reichweite von bis zu 60 km nach WLTP.



Die Kundenauslieferungen für den C5 X - sowohl mit Benzin- als auch Hybridantrieb - sollen ab Februar 2022 beginnen.

