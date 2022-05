Preise bleiben hoch, Entspannung naht

Die wöchentliche ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt: Dieselfahrer können durchatmen, Fahrer von Benzin-Pkw müssen mit unverändert hohen Spritpreisen leben. Ein Liter Super E10 kostet wie in der Vorwoche 2,090 Euro. Diesel ist binnen Wochenfrist um 3,4 Cent gesunken und kostet derzeit im bundesweiten Mittel 1,994 Euro.



Ein Silberstreif am Horizont: Ab dem 1. Juni wird der Tankrabatt eine Entlastung von 30 Cent bei Super und 14 Cent bei Diesel schaffen.



Das Preisniveau ist nach Angaben des ADAC immer noch viel zu hoch - zumal der Euro im Vergleich zum Dollarkurs binnen Wochenfrist etwas stärker notiert und der Preis für Rohöl der Sorte Brent auf ähnlichem Niveau liegt wie vor einer Woche. Daher besteht auch weiterhin erhebliches Potenzial für deutliche Preissenkungen an den Zapfsäulen. Die erneut etwas größer gewordene Preisdifferenz zwischen beiden Sorten bedeutet eine gewisse Normalisierung - der aktuelle Energiesteuersatz ist bei Diesel um etwa 21 Cent niedriger als bei Benzin.



Die Autofahrer sollten laut ADAC ihre Marktmacht nutzen. Besonders teure Tankstellen sollte man links liegen lassen. Das stärkt den Wettbewerb und damit die Position der günstigeren Anbieter. Zudem führt dies indirekt zu Preissenkungen. Wer außerdem abends tankt, kann regelmäßig mehrere Euro gegenüber den Morgenstunden sparen.

