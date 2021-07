Präsentation der neuen Harley-Davidson Sportster S

Im Rahmen der Harley Days Dresden wurde jetzt erstmals die neue Sportster S, die im Herbst 2021 auf den Markt kommen wird, der Öffentlichkeit präsentiert. Luke Mansfield, Vice President und Chief Strategy Officer, sowie Kolja Rebstock, Regional Vice President Europe, Middle East and Africa bei der Harley-Davidson Motor Company, ließen es sich nicht nehmen, die Maschine feierlich zu enthüllen.



Im letzten Winter hatten die hartgesottenen Biker gedacht, dass dieses Jahr wieder vieles möglich wäre. Leider sah die Realität anders aus und auch diverse Harley-Davidson Veranstaltungen mussten gecancelt werden - nicht jedoch die Harley Days Dresden. Vom 23. bis zum 25. Juli 2021 durfte es rundgehen in Sachsens Landeshauptstadt. An der Rinne nahe der Messe wurden die Harley Days Dresden gefeiert - natürlich unter coronakonformen Bedingungen.



Über drei Eventtage kamen rund 8.500 Fans zu dem weitläufigen Veranstaltungsgelände im Ostragehege. Alle zweirädrigen News von Harley-Davidson konnten im Expobereich bestaunt werden und Probesitzen war ausdrücklich erwünscht. Klares Highlight unter den Exponaten war die neue Sportster S, die im Herbst auf den Markt kommen wird.



Mit von der Partie war der Harley-on-Tour-Truck, vollbeladen mit aktuellen Maschinen, die auf Herz und Nieren getestet werden durften. Die Flotte von Pan-America-Adventure-Tourern und die Armada aus Serial-1-E-Bikes standen für Proberunden zur Verfügung. Mehr als 300 Gäste schwangen sich für einen Test Ride in die Sättel der Motorräder und E-Fahrräder.



Das Dresden Chapter der Harley Owners Group feierte seinen 25. Geburtstag und führte Ausfahrten in die Sächsische Schweiz und die Lausitz an, wo man gemeinsam mit den Gästen die besten Kurven der Region erkundete. Derweil fand auf dem Milwaukee Circle genannten Kreisverkehr inmitten des Geländes das Schaulaufen der Bikes statt und die schönsten von ihnen maßen ihre Qualitäten in der Bike Show, bei der die besten Unikate gekürt wurden.



Mit einer großen Bikerparade durch die Dresdner City verabschiedeten sich die Gäste am Sonntag von Sachsens Hauptstadt.

