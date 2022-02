Powerstop mit Volvo und Polestar

Ein kleiner Powerstop auf dem Weg in den Süden gefällig? Kein Problem, Volvo und Polestar haben dafür das passende Angebot: Sie eröffnen eine gemeinsame Anlaufstation am Irschenberg (A 8), die erste ihrer Art in Deutschland.



Gleich neben der stark frequentierten Schnellstraße südlich von München "können Fahrer elektrifizierter Automobile ab dem 10. Februar 2022 ihre Batterien aufladen", wie es bei den beiden Herstellern heißt. Und das bedeutet: Neben vier 150-kW-Schnellladestationen, die Besucher kostenlos nutzen können, laden die schwedischen Automobilmarken zu Probefahrten mit ihren vollelektrischen Modellen ein. Und zur traditionellen schwedischen "Fika" mit Kaffee und Zimtschnecke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1