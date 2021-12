Porsche zeigt 123 Jahre altes E-Auto

Das Porsche-Museum hat die Dauerausstellung modifiziert. Nun startet die Zeitreise durch die Firmengeschichte mit einem historischen Elektrofahrzeug. Was man zu Beginn sieht, wenn der Besucher die letzte Stufe der Rolltreppe erreicht hat, ist das älteste, noch erhaltene Automobil, an dem Ferdinand Porsche mitgearbeitet hat: Der Egger-Lohner C.2 aus dem Jahr 1898 steht als Willkommensgruß auf einem Podest, sinnbildlich für das Leitthema "Future-Heritage".



Denn die Geschichte von Porsche beginnt elektrisch. Über die Faszination für Elektrizität ist Ferdinand Porsche dann zur Elektromobilität gekommen. Vor 123 Jahren rollte das Mobil mit Vorderachslenkung und Oktagon Elektromotor im Heckteil eines Lohner-Kutschwagens erstmals über die Straßen Wiens. Schon am Startpunkt bündelt sich also die Porsche Zeitgeschichte und verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart.



Der Auftakt der Ausstellung gibt den Gästen einen Überblick über die kommenden Stationen. Dank der Neukonzeption des Prologs wird das Besuchserlebnis von Beginn an vielseitiger. Digital-analoge Inszenierungen wechseln sich mit Edutainment und mehr Interaktivität ab: von Ferdinand bis Ferry Porsche - von 1875 bis 1949.



Auf der einen Seite erwartet die Gäste der Bereich des Firmengründers Ferdinand Porsche mit den Exponaten Lohner Porsche "Semper Vivus" und dem Löschfahrzeug Austro Daimler "Motorspritze". Auf der anderen Seite widmet sich der Prolog Ferry Porsche der Produktionsstätte Gmünd in Kärnten. Dort können Jung und Alt unter anderem den Typ 360 "Cisitalia" sowie den 356 "Nr. 1" Roadster, den ersten Sportwagen mit dem Namen Porsche aus dem Jahr 1948 und ein 356/2 Gmünd Coupe bewundern.



Das Porsche Museum hat dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die aktuellen Hygiene- und Einlassvorschriften stehen auf der Internetseite zur Verfügung: www.porsche.de/Museum.

