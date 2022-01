Porsche verbessert das Infotainmentsystem

Porsche hört auf seine Kunden und verpasst seinem Infotainmentsystem ein Upgrade. Denn die aktuelle, sechste Generation des Porsche Communication Management (PCM) in den Modellen 911, Taycan, Cayenne und Panamera erhält neue Funktionen.

Sie umfassen erstmalig eine native Integration von Spotify, ein überarbeitetes Design der Oberfläche, zusätzliche Optimierungen des Sprachassistenten Voice Pilot, eine kabellose Anbindung von Android Auto sowie Verbesserungen in der Planung von Ladestopps bei Elektrofahrzeugen.



Neue, farbige Icons erhöhen auf der überarbeiteten Nutzeroberfläche des PCM 6.0 den Wiedererkennungswert der Funktionen. Diese Verbesserung setzt Porsche auf Anregung seiner Kunden um.



Neben der Übersichtlichkeit der Darstellung verbessert das Update des PCM die Umfänge des Voice Pilot. Der integrierte Sprachassistent wird weiter verbessert und vereinfacht den Zugriff auf viele Funktionen. Zu ihnen gehören der News-Bereich, die Bedienungsanleitung und das Musik-Streaming des Fahrzeuges.



Porsche verbessert zudem die Berechnung der Ladevorgänge im Charging Planner. Der optimierte Algorithmus priorisiert verstärkt Ladesäulen mit hoher Leistung und plant Ladestopps effizienter. Auch diese Verbesserungen basieren auf Kundenfeedback. Zudem berücksichtigt der Charging Planner bei der Berechnung der Gesamt-Fahrzeit nun auch jene Zeit, die zum Starten und zum Beenden des Ladevorganges an der Ladesäule benötigt wird. Diese Maßnahmen führen in Summe zu einem deutlich verbesserten Lade-Erlebnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1