Porsche-Team läuft für kranke Kinder

"Virtual Run" heißt eine Initiative des Sportwagenherstellers Porsche. Ziel dabei ist es, schwerkranken Kindern Träume zu erfüllen. Weltweit können sich die Mitarbeiter vom 17. September bis zum 3. Oktober 2021 sportlich betätigen und für jeden gelaufenen Kilometer 50 Cent einsammeln.



Die Gesamtsumme will Porsche an die Make-A-Wish-Foundation spenden. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in schwierigen Lebenssituationen ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen. Damit verbunden ist die Hoffnung, durch dieses positive Erlebnis bei Kindern und ihren Familien möglichst ungeahnte Kräfte im Kampf gegen die Krankheit zu mobilisieren. Bis heute haben mehr als 500.000 Kinder weltweit davon profitieren können.



Der Porsche Virtual Run tritt 2021 an die Stelle des traditionellen 6-Stunden-Laufs am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen. Dieser kann durch die Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht stattfinden.



"Mit dem virtuellen Lauf machen wir Meter für Kinder, denen es nicht so gut geht", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche. "Wenn die Jüngsten schwer erkranken, stellt das das Leben der betroffenen Familien von heute auf morgen auf den Kopf."



Sich dabei seinen Optimismus zu bewahren, sei eine große Herausforderung. Gemeinsam mit der Make-A-Wish-Foundation wolle man möglichst viele Lichtblicke erzeugen. Die Porsche-Familie werde sich dafür mit viel Herzblut und großer Sportlichkeit engagieren.

