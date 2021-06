Porsche Taycan stromert zum Rekord

Elektroautos müssen einen langen Atem haben. Ob sie sich allerdings wirklich zum Kilometerfresser eignen, zeigt sich erst auf der Rennstrecke. Das dachten sich auch die Testfahrer der Fachzeitung "auto motor und sport" und gingen gemeinsam mit Porsche auf den Lausitzring. Hintergrund der Aktion ist der 75. Geburtstag des Magazins.



Und was die Tester am Steuer eines Porsche Taycan auf den Asphalt zauberten, konnte sich wirklich sehen lassen. In 24 Stunden legten sie in dem schwäbischen Stromer insgesamt 3.036 Kilometer zurück - und das bei zum Teil widrigen Wetterverhältnissen. Die Belohnung war ein neuer Langstreckenrekord für Elektroautos. Die bisherige Bestmarke hatte bei 2.842 Kilometern gelegen.



Bei recht kühler Witterung und zeitweise starkem Regen verbrauchte der Porsche Taycan in den 24 Stunden 1.308,74 kWh, das entspricht 149 Liter Super-Benzin und einem Verbrauch von 4,9 Liter je 100 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 126,5 km/h. Vier Stunden und 48 Minuten hing das Auto am Ladekabel zum Schnellladen, allerdings benötigte der elektrische Sportwagen für die Strecke 30 Ladestopps.



Vor dem Rekordversuch war Dekra-Streckenchef Uwe Burckhardt mit Blick auf Temperatur und Nässe skeptisch. "Da werdet ihr Jungs es schwer haben", so Burckhardt. "Im Regen braucht ihr zehn Prozent mehr Strom als im Trockenen."



Als Fahrer wechselten sich Porsche-Pilot Mayk Wienkötter, auto-motor-und-sport-Cheftester Jochen Albig und der stellvertretende ams-Chefredakteur Michael Pfeiffer am Steuer ab. "Es hat uns überrascht, dass nur Porsche bereit war, einen 24-Stunden-Rekord für Elektroautos aufzustellen", sagte Pfeiffer. Porsche stellte der Zeitschrift einen heckgetriebenen Basis-Taycan zur Verfügung.

